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الخميس، 24-02-2022 03:35 م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حمايةٍ مُشددةٍ من شرطة الاحتلال.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن شرطة الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ مُكثّفة، من باب "المغاربة" وحتى "باب السلسلة"، بينهم طلاب معاهد توراتية، استمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم.


كما اقتحم ضباط وشخصيات احتلالية المصلى القبلي ونفذوا جولة استفزازية فيه.


ويتعرض الأقصى لاقتحامات استفزازية على فترتين صباحية ومسائية يومياً ما عدا الجمعة والسبت، من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

 

وفا

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