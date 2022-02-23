مستوطنون يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ متتالية من باب المغاربة وحتى باب السلسلة.



وتتم الاقتحامات الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الاقصى.

وفا

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