غزة .. 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن تسجيل 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يوم 7 أكتوبر الجاري.

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ودعا في بيان له، اليوم الاحد، جميع الدول والهيئات إلى التحرك سريعاً لوقف الاحداث بغزة، وإدخال كل الاحتياجات الخدماتية والإنسانية لقطاع غزة قبل فوات الأوان.



‏وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: تتصاعد المواقف الدولية والأصوات الأممية، ضد المحرقة المتواصلة منذ 23 يوما، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي النازي بحق المدنيين في قطاع غزة.