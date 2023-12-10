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الأحد، 10-12-2023 06:38 م

غوتيريش: الحرب على غزة عرّضت سلطة مجلس الأمن ومصداقيته لأضرار كبيرة

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة قوبل بالصمت من قبل مجلس الأمن الدولي، وبعد أكثر من شهر صدر قرار عن المجلس لم يتم تنفيذه، وهذا التأخير كان له ثمن باهظ، مما عرّض سلطة المجلس ومصداقيته لأضرار كبيرة.

وأشار غوتيريش في كلمة ألقاها خلال "منتدى الدوحة 2023" اليوم الأحد، إلى الرسالة التي وجهها الأسبوع الماضي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والتي استخدم فيها المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه منصبه، والتي أتاحت له لفت انتباه المجلس إلى "أنه ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة"، في ظل وصول عدد الضحايا المدنيين إلى عدد غير مسبوق، إضافة إلى انهيار منظومة الرعاية الصحية وبالتالي انهيار النظام الإنساني.

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وأضاف "أنه من الممكن أن يتدهور الوضع الإنساني في غزة إلى كارثي مع مضامين وتبعات لا تحمد عقباها، مؤكدا أنه ومن أجل تلافي هذه الكارثة طلبت مجددا من مجلس الأمن الدولي التوصل لاتفاق إنساني من أجل وقف إطلاق النار، ولكن للأسف عجز المجلس عن اتخاذ قرار بهذا الشأن"، مضيفا "هذا لا يعني أن الموضوع بات أقل ضرورة، وأعدكم بأنني لن أستسلم".

 




 

 


 

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