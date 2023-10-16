فيديو- لحظة فرار وزير الخارجية البريطاني ونظيره الإسرائيلي للاحتماء بالملجأ

الوكيل الإخباري- هرع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي إلى مكانٍ آمن مع نظيره الإسرائيلي بعد دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "أوفاكيم".

اضافة اعلان



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال الزيارة، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "أوفاكيم" ليهرع الوزيران للبحث عن ملجأ يحتميان فيه.





https://t.co/36kO9KdV0S



عبر تطبيق نبضpic.twitter.com/e8M6GqOuU3 قناة الرابعة/ شاهد.. لحظة فرار وزير الخارجية البريطاني ونظيره الإسرائيلي للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار. عاجلعبر تطبيق نبض https://t.co/MtMbbx0QPd October 12, 2023

الميادين