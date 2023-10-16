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الإثنين، 16-10-2023 10:19 ص

فيديو- لحظة فرار وزير الخارجية البريطاني ونظيره الإسرائيلي للاحتماء بالملجأ

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الوكيل الإخباري- هرع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي إلى مكانٍ آمن مع نظيره الإسرائيلي بعد دوي صفارات الإنذار  في مستوطنة "أوفاكيم".

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال الزيارة، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "أوفاكيم" ليهرع الوزيران للبحث عن ملجأ يحتميان فيه.

 

 

الميادين


 




 

 


 

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