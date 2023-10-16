فيديو- لحظة فرار وزير الخارجية البريطاني ونظيره الإسرائيلي للاحتماء بالملجأ

الوكيل الإخباري- هرع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي إلى مكانٍ آمن مع نظيره الإسرائيلي بعد دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "أوفاكيم".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال الزيارة، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "أوفاكيم" ليهرع الوزيران للبحث عن ملجأ يحتميان فيه.
قناة الرابعة/ شاهد.. لحظة فرار وزير الخارجية البريطاني ونظيره الإسرائيلي للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار. عاجل— محمد الكريطي (@Mm15585644337Mm) October 12, 2023
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