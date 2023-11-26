فيديو-ميسون الجبالي : أسيرات تعرضن للضرب في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري- قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة ميسون الجبالي ، إن سلطات الاحتلال مارست تضييقا علينا أثناء الاعتقال، وإن كثيرا من الأسيرات بسجون الاحتلال أصبن بحالات مرضية.
وأضافت ميسون أن أسيرات تعرضن للضرب من سلطات سجون الاحتلال.
وكما وقالت الاسيرة اسراء جعابيص في تصريحات مسبقة أن فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال.
وأشارت إلى تعرض الأسيرات للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال ، انقر هنا
أقدم أسيرة في سجون الاحتلال.. لحظة استقبال الأسيرة الفلسطينية المحررة ميسون الجبالي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/uKREkInXEb— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 26, 2023
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