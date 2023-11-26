فيديو-ميسون الجبالي : أسيرات تعرضن للضرب في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري- قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة ميسون الجبالي ، إن سلطات الاحتلال مارست تضييقا علينا أثناء الاعتقال، وإن كثيرا من الأسيرات بسجون الاحتلال أصبن بحالات مرضية.



وأضافت ميسون أن أسيرات تعرضن للضرب من سلطات سجون الاحتلال.

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وكما وقالت الاسيرة اسراء جعابيص في تصريحات مسبقة أن فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال.



وأشارت إلى تعرض الأسيرات للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال ، انقر هنا

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