الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال على طاولة اللجنة القانونية النيابية اليوم

داغستان تستقبل 50 لاجئا من فلسطين

فيديو- أول تعليق من الحوثيون على استهداف السفينة الاسرائيلية في المحيط الهندي

الأمم المتحدة تحذر من زيادة الأمراض بين النازحين الفلسطينيين في غزة

جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية حوارة

في اليوم 51 من الحرب على غزة: التهدئة تدخل يومها الثالث والاحتلال يرتكب سلسلة خروقات

ألمانيا تعلق على إطلاق حركة "حماس" سراح مجموعة ثانية من الأسرى

عودة مطار دمشق الدولي للعمل

فيديو-ميسون الجبالي : أسيرات تعرضن للضرب في سجون الاحتلال

ما لا تعرفه عن وحدة الظل في "كتائب القسام" !

عاجل

في اليوم 51 من الحرب على غزة: التهدئة تدخل يومها الثالث والاحتلال يرتكب سلسلة خروقات

الأحد، 26-11-2023 08:09 ص

فيديو-ميسون الجبالي : أسيرات تعرضن للضرب في سجون الاحتلال

11


الوكيل الإخباري- قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة ميسون الجبالي ، إن سلطات الاحتلال مارست تضييقا علينا أثناء الاعتقال، وإن كثيرا من الأسيرات بسجون الاحتلال أصبن بحالات مرضية.

وأضافت ميسون أن أسيرات تعرضن للضرب من سلطات سجون الاحتلال.

اضافة اعلان

 

وكما وقالت الاسيرة اسراء جعابيص في تصريحات مسبقة  أن فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى تعرض الأسيرات للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال ، انقر هنا

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
img-6363-1700950339

داغستان تستقبل 50 لاجئا من فلسطين

880116-1957453032

الأمم المتحدة تحذر من زيادة الأمراض بين النازحين الفلسطينيين في غزة

3202325212129503980348

جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية حوارة

sy3ihm1r6-0-0-3000-2000-0-x-larg-1700924890

في اليوم 51 من الحرب على غزة: التهدئة تدخل يومها الثالث والاحتلال يرتكب سلسلة خروقات

656280ba423604679276bc90

ألمانيا تعلق على إطلاق حركة "حماس" سراح مجموعة ثانية من الأسرى

444

ما لا تعرفه عن وحدة الظل في "كتائب القسام" !

أخبار متعلقة
Untitled

الأسيرة المحررة جعابيص: فتيات فلسطينيات تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال

nykXs

هيئة البث الإسرائيلية: مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو

12180843366817723637390837387820

قوات الاحتلال تعتقل شابا غرب بيت لحم

120229135855207655181

نابلس: الاحتلال يغلق مدخل برقة بالمكعبات الاسمنتية

وو

وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقتل كل أمل في النجاة بقطاع غزة

03098273646147177887310300878430

الاحتلال يعتقل شابا شرق رام الله