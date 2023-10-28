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مصر: لا نتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

السبت، 28-10-2023 01:46 م

وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقتل كل أمل في النجاة بقطاع غزة

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل يوميا كل أمل في نجاة الجرحى والعالقين تحت الأنقاض بفعل عدوانه الهمجي على قطاع غزة لليوم الـ22، بعد الانقطاع الكامل عن العالم الخارجي.

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وذكرت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، أن مجازر عديدة ارتكبتها آلة العنف الإسرائيلية بحق أهالي فلسطين في قطاع غزة الليلة الماضية، تحت انقطاع كامل للكهرباء والاتصالات، ما أعاق وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أماكن القصف، وعرقل بشكل كامل تواصل الطواقم الطبية والمستشفيات ومراكز الإسعاف فيما بينها.


وأوضحت، أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة أصعب من الوصف، حيث استشهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري، أكثر من 7 آلاف وثلاثمئة فلسطيني، بينهم نحو 70٪؜ من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة لإصابة نحو 19 ألفا، وما زال الآلاف تحت الأنقاض.

 

وفا


 




 

 


 

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