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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال لم يترك شبرا دون استهداف

الخميس، 09-11-2023 09:22 ص

قصف إسرائيلي يستهدف بوابة مستشفى النصر وشهيد بدير البلح

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الوكيل الإخباري- استهدف قصف اسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب في غزة. في حين استشهد فلسطيني إثر غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

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وكانت المقاتلات الإسرائيلية، قد قصفت قبل ساعات محيط المستشفى ذاته، مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.


وفي وقت سابق فجر اليوم الخميس استهدفت مقاتلات إسرائيلية محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدة غارات.


ويواصل الاحتلال منذ أكثر من شهر عدوانه على القطاع المحاصر، مستهدفا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوا وبحر وبرا.

 

 


 




 

 


 

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