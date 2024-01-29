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الإثنين، 29-01-2024 10:10 م

قطر: التصعيد الحالي بغزة لن يؤدي إلى أي تقدم

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم في ما يتعلق بإعادة المحتجزين.

وأضاف آل ثاني في تصريحات له، الاثنين، أن المحادثات بشأن المحتجزين في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية، وأن قطر أحرزت تقدما أمس الأحد بشأن وضع الأساس للمضي قدما في مسألة المحتجزين.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل، مؤكدا أن الدوحة ليست طرفا في النزاع ونسعى إلى تضييق الهوة بين الأطراف.

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