قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في القدس وتعتقل رجلا وزوجته

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، بلدة سلوان، واعتقلت المقدسي كايد الرجبي وزوجته من منزلهما.

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كما اقتحمت بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة، ونصبت حاجزاً على مدخلها، واقتحمت منزل ياسر درويش، كما صادرت الأعلام الفلسطينية وأزالت الشعارات الوطنية عن جدران منازل الأهالي.



وفي مخيم شعفاط، اقتحمت قوات وبلدية الاحتلال المحال التجارية، ومنطقة رأس خميس المجاورة.



وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة المضايقات التي تقوم بها دولة الاحتلال، بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عزمه تنفيذ عملية واسعة ضد مدينة القدس والضفة الغربية، بتوصية من وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير.



وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن عن نيته العمل هذا الأسبوع، على تمرير مقترح عضو الكنيست أوفير كاتس، الذي أكد "سحب المواطنة من المخربين وإبعادهم".



وفا

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