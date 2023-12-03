الأحد 03-12-2023
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الأحد، 03-12-2023 11:00 ص

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة في القدس المحتلة.

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والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وشهادة الدكتوراه (العالمية) في الفقه العام من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.


وهو مؤسس هيئة العلماء والدعاة في فلسطين ورئيسها، ورئيس مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين ورئيس الهيئة الإسلامية العليا/القدس، كما أن له عشرات المؤلفات والكتب والفتاوى.

 

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