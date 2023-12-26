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الثلاثاء، 26-12-2023 07:52 م

قيادي بحماس: مفاجآت قريبة للمقاومة في غزة والمبادرة المصرية مرفوضة

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الوكيل الإخباري - أعلن عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، عن مفاجآت قريبة للمقاومة الفلسطينية في الميدان سترغم "إسرائيل" على إيقاف الحرب، والذهاب باتجاه إنتاج حل نهائي يقضي بالخروج من قطاع غزة وتبييض السجون من المعتقلين الفلسطينيين.

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وأوضح عبد الحليم، أن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض، خاصة بعد الذي فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة السابقة من قتل وتدمير، مشدداً على بقائهم على موقفهم حول صفقة شاملة وإيقاف كامل للحرب على غزة، مقابل صفقة كاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين.


وأكد على رفض المقاومة الفلسطينية للمبادرة المصرية، لأنها لا تعطي الفلسطينيين الحق بمستقبلهم في غزة، ولا توقف العدوان الإسرائيلي. معا


 




 

 


 

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