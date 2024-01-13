كتائب القسام تعلن عن عمليات عسكرية جديدة في خان يونس

الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 4 جنود قرب نفق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

اضافة اعلان



وأضافت أنها قصفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.



كما قالت إنها تمكنت من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس بصاروخ أرض-جو.

ونوهت أنها استهدفت جرافة عسكرية ودبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بعبوات شواظ شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تواصل الاشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة.



وأضافت أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد شرق خان يونس، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.



يأتي ذلك بعد إعلان القسام أنها استهدفت آليات إسرائيلية وقوة راجلة أخرى في خان يونس.