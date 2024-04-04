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الخميس، 04-04-2024 06:41 ص

لأول مرة منذ 10 أيام .. إطلاق صواريخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية

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الوكيل الاخباري - أفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ من قطاع غزة الأربعاء نحو مدينة سديروت والمستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، وذلك للمرة الأولى منذ 10 أيام.

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة سديروت لأول مرة منذ 10 أيام.


وقالت الصحيفة إن صواريخ من غزة استهدفت مستوطنة كيسوفيم، وأضافت أنه تم رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت، حيث تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة خارج المدينة.


ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الاستهدافات المذكورة، بحسب الصحيفة العبرية.


وتبنت سرايا القدس إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وقالت في منشور "قصفنا كيسوفيم برشقة صاروخية"، قبل أن تضيف في منشور آخر "قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".


وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر منصة لإطلاق الصواريخ في أرض زراعية شمال خان يونس، وقال إنه عثر على وسائل قتالية في المنطقة.


 




 

 


 

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