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الأحد، 05-11-2023 01:06 م

لواء إسرائيلي: هذا ما سيحدث اذا دخلنا عمق غزة

قسام



الوكيل الاخباري - قال مفوض شكاوى الجنود السابق في الجيش "الإسرائيلي" اللواء "إسحاق بريك"، اليوم الأحد، إنه على الجيش "الإسرائيلي" عدم الدخول الى عمق مدينة غزة، "حيث سيكلفنا ذلك ثمناً كبيراً بأرواح جنود الجيش".

وتابع: وسيفجّر الضفة الغربية أكثر فأكثر و ستشتد العمليات من لبنان و اليمن و العراق و سوريا.

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وقال بريك إن إسرائيل قد تتعرض لضربة هائلة قد يقتل فيها الآلاف إذا اضطرت إلى خوض حرب متعددة الجبهات. 

وقال إن منظومة "القبة الحديدية" هي "ذر للرماد في العيون"، مع عدم تقليله من فاعليتها، موضحا أنها "ستكون دون جدوى أمام 250 ألف صاروخ قد توجه إلى إسرائيل، الكثير منها صواريخ ذات دقة إصابة عالية، وذات مدى بمئات الكيلومترات، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن مئات الكيلوغرامات".

 

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