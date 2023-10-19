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الخميس، 19-10-2023 03:07 م

ما الذي أضحك المستشار الألماني في تصريحات بوتين بشأن غزة؟

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الوكيل الإخباري- قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مثيرا للضحك في تصريحاته بشأن سقوط ضحايا مدنيين في المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

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وكان بوتين تحدث أكثر من مرة عن ضرورة تسوية القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، وقدم سفيره لدى الأمم المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية في غزة، لكن واشنطن استخدمت حق الفيتو لإجهاض القرار.


ومن بكين استنكر بوتين قصف إسرائيل لمستشفى في غزة واعتبر الحدث "مأساة". وقال "إنه حدث رهيب، مئات الضحايا والجرحى. إنها كارثة إنسانية. آمل فعليا ان يشكل ذلك إشارة تدل على أنه يجب وقف هذا النزاع في أسرع وقت ممكن".


في المقابل، يدلي المستشار الألماني يوميا بتصريحات داعمة لإسرائيل ويهدد المتظاهرين في ألمانيا الذين ينددون بعدوانها على غزة.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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