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إدخال حاويتي وقود يوميا إلى غزة بدءًا من مساء الغد

الجمعة، 17-11-2023 05:48 م

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: إدخال حاويتي وقود يوميا إلى غزة بدءًا من مساء الغد

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إنهم وافقوا على مقترح أمريكي بإدخال حاويتي وقود إلى غزة يوميًا لمنع انتشار الأوبئة، وأكد أن بدء إدخال الوقود سيكون مساء الغد.

وأضاف أن مجلس الحرب استجاب لطلب أمريكي لتأمين حاويتي وقود يوميًا لمضخات المياه، وأشار إلى أن كمية الوقود المسموح بها تمثل 3% من الكمية اليومية قبل الحرب.

واكمل :"  لن نسمح بإدخال نقطة وقود واحدة إلى شمال غزة حتى لا تستفيد حماس من الكهرباء"

واشار الى "أنهم في بداية الحرب ومصممون على مواصلة العمليات حتى الإفراج عن المختطفين، وأنهم لن يسمحوا بوقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية."

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واضاف :" ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين "



 




 

 


 

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