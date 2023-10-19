الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

حماس تصدر بيانا حول فشل الاحتلال في "طوفان الأقصى"

مئات شاحنات المساعدات تنتظر الدخول بعد اتفاق السيسي وبايدن

فيديو- نشطاء يديرون ظهورهم للسفيرة الأمريكية في جلسة استماع اممية

لماذا يكثف الاحتلال استهداف شمال غزة قبل الغزو البري ؟

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث ياباني التطورات الخطيرة في غزة

الملك يغادر إلى مصر للقاء السيسي

الاحتلال يعتقل 155 فلسطينيا بالضفة الغربية

غارات إسرائيلية تدمر 3 أبراج سكنية بمدينة الزهراء جنوبي غزة

678 شهيداً في غزة خلال يوم واحد

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

عاجل

الملك يغادر إلى مصر للقاء السيسي

الخميس، 19-10-2023 12:04 م

لماذا يكثف الاحتلال استهداف شمال غزة قبل الغزو البري ؟

1875882c-db4d-44a1-b8b6-d100ce0cd110


الوكيل الإخباري- يركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف والمتواصل على شمال قطاع غزة، سعيا منه لتنفيذ مخطط ما، بعد مطالبته سكان هذه المناطق بإخلاء المنازل والتوجه جنوبا.

اضافة اعلان


ويعود اختيار إسرائيل لشمال قطاع غزة -وفق تقارير عبرية- إلى وجود منطقتين مجاورتين للحدود وهما بيت حانون وبيت لاهيا، وهما منطقتان -من الناحية العسكرية- قريبتان من احتياطيات الجيش الإسرائيلي.


ويشير هذا إلى أن التدخل البري المحتمل للجيش الإسرائيلي قد يبدأ من هذه المنطقة أو عبر إنشاء منطقة قد تكون أقرب لحزام عازل جديد في أجزاء كبيرة من شمال غزة وشرقها.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت -أمس الأربعاء- أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي جو بايدن تل أبيب.


أما على صعيد المناطق المستهدفة إسرائيليا، فقد شملت المناطق الشمالية من بيت لاهيا وجباليا والمناطق المتاخمة للحدود، علاوة على قصف أحياء بشكل متكرر مثل حي الفرقان وحي الشيخ رضوان وحي النصر وحي الكرامة، حيث دمرت أبراج ومنازل ومنشآت.


كما استهدفت إسرائيل حي الرمال حيث يقع مستشفى الشفاء -أكبر مؤسسة صحية في القطاع- وكذلك أحياء الشجاعية وتل الهوى، إضافة إلى مخيم الشاطئ حيث مسحت تجمعات سكانية بالكامل.

 

الجزيرة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

حماس تصدر بيانا حول فشل الاحتلال في "طوفان الأقصى"

55858

مئات شاحنات المساعدات تنتظر الدخول بعد اتفاق السيسي وبايدن

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 155 فلسطينيا بالضفة الغربية

F8yI6-hXEAACeE6

غارات إسرائيلية تدمر 3 أبراج سكنية بمدينة الزهراء جنوبي غزة

image

678 شهيداً في غزة خلال يوم واحد

اقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

أخبار متعلقة
اسعاف ٢

استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في غزة

٥٥

إصابة صيادين برصاص الاحتلال شمال غزة

9202315223811908236392

الاحتلال يقصف موقعا شرق غزة

ززز

الاحتلال يواصل إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في غزة

1695400191-5249-4

إصابتان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق إثر استهداف الاحتلال شرق غزة

1695395702737

سبعة جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة