مجلس التعاون لدول الخليج يدين التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة

الوكيل الاخباري-

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، محذراً من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتداعياتها الإنسانية على المدنيين الفلسطينيين.وقال البديوي: إن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل فوري ودون انقطاع.