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صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

الإثنين، 20-11-2023 09:18 ص

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة شمال غزة

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الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مدرسة الكويت بجانب المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر، بأن مدفعية الاحتلال التي تحاصر المستشفى الاندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف وصواريخ بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت قرب المستشفى والتي تأوي عددا من النازحين.

ولم يتم التمكن من معرفة عدد الشهداء والإصابات، والأضرار التي سببها القصف الهمجي الإسرائيلي على المدرسة، بسبب قطع الاتصالات في شمال القطاع وعدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى الإندونيسي ومحيطه، فيما أن الأنباء الأولية تتحدث عن عشرات الشهداء والإصابات في القصف.

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