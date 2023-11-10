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"يديعوت أحرونوت" تكشف عدد الإصابات بصفوف جيش الاحتلال في غزة

الجمعة، 10-11-2023 11:07 ص

مدير مستشفى الشفاء: الاحتلال يستهدف المستشفى للمرة الرابعة منذ فجر اليوم

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الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن عددا من الشهداء والجرحى، سقطوا في قصف طائرات الاحتلال مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن إسرائيل تستهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر اليوم، وبيّن أن الاحتلال يشن الآن حربا على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.

وفجر اليوم الجمعة قصفت إسرائيل عددا من المستشفيات في قطاع غزة، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة في القطاع من كارثة كبرى جراء استهداف المستشفيات.

ومجمع الشفاء هو مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.

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