مسؤول أممي يصف الوضع في غزة بالمروع

الوكيل الاخباري-

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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الوضع في قطاع غزة مروع واستمراره كارثة.وطالب بتأمين المواد الغذائية والوقود دون أي عوائق، كما طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.كما قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للجزيرة إن ما نحتاج إليه هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة لإرسال معونات إنسانية، وطالب أيضا بإدخال المساعدات لغزة فورا خاصة المياه والمواد الطبية والوقود.وحذر المتحدث الإقليمي من مخاوف انتشار الأمراض بين سكان غزة بسبب المياه غير الصالحة للشرب، وقال إن أطفال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن إدخال 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ السبت الماضي غير كاف.