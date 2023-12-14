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الخميس، 14-12-2023 04:54 م

مستعمرون يجبرون فلسطينيا على مغادرة أرضه ويستولون على بيت متنقل في بيت لحم

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الوكيل الاخباري- أجبر مستعمرون اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا على مغادرة أرضه تحت تهديد السلاح، واستولوا على بيت متنقل "كرافان" في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لــــــــ"وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين أجبرت المواطن الفلسطيني علي محمد موسى حميد (65 عاما) على مغادرة أرضه في منطقة "واد حباحب" شرق البلدة، واستولت على بيت متنقل "كرافان"، وخلية شمسية، علما أنها المرة الثانية التي يجبر المستعمرون المواطن  الفلسطيني حميد على مغادرة أرضه.

وأضاف بريجية أن المواطن الفلسطيني خالد حسن عبيات اضطر إلى مغادرة أرضه القريبة من منطقة "عش غراب" شمال شرق بيت ساحور في محافظة بيت لحم، عقب تهديد المستعمرين له.

 




 

 


 

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