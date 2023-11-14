مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.



وأوضحت أن المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة.



وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وأوقفت الطلبة عند أبواب المسجد وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الأقصى المبارك.