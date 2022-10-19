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الأربعاء، 19-10-2022 04:56 م

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وسط الخليل

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الوكيل الإخباري-اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على عدد من المواطنين الفلسطينيين في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، بعدما حاولت سرقة أنابيب للغاز المنزلي وعربة.

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وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مجموعة من مستوطني "بيت هداسا" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل، اعتدت بالضرب والسب بألفاظ نابية وشتائم عنصرية في تل الرميدة، بعد أن حاولت سرقة أنابيب للغاز وعربة من محيط منزلي المواطنين الفلسطينيين مفيد وزيدان الشرباتي.

 

وفا

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