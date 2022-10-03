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الإثنين، 03-10-2022 11:48 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن مجموعات متتالية من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.


وأضافت أنهم نظموا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية عنصرية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وسط حالة من الغضب والغليان سادت المكان.


يذكر أن "جماعات الهيكل" المزعوم، أعلنت عن رصدها مكافأة مالية لكل مستوطن يقتحم المسجد الأقصى، وينفخ بالبوق مع إدخال "القرابين النباتية"، في عيد "العرش اليهودي" الأسبوع المقبل.


بترا

 




 

 


 

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