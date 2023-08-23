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الأربعاء، 23-08-2023 09:30 ص

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إجراءات مشددة والتضييق على دخول المصلين المسجد الأقصى والتنقل بحرية في باحاته.

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