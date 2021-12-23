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الخميس، 23-12-2021 03:27 م

مستوطنون يقتلعون ويحطمون نحو 350 شجرة زيتون في يطا

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الوكيل الإخباري-اقتلع مستوطنون اليوم الخميس، 360 شجرة زيتون في بلدتي يطا وترقوميا، بمحافظة الخليل.

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وأكد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، أن مستوطني "آفي قايل" المقامة عنوة على أراضي الفسطينيين شرق يطا، اقتلعوا أكثر من 60 شجرة زيتون بعمر أربع سنوات لأحمد حمامدة، تقع على مساحة دونم ونصف.


واشار إلى أن المستوطنين اقتلعوا أشجارا في هذه المنطقة أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف التوسع الاستيطاني، ولإجبار الفلسطينيين على الرحيل عن أراضيهم.


وفي السياق ذلته، أكد منسق لجان الحماية والصمود محمد أبو دبوس لـ"وفا" أن مستوطنين اقتلعوا وحطموا 300 شتلة زيتون في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل تعود للشقيقين عطا، وعزيز جعافرة.


وأوضح أن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تخريب واقتلاع الأشجار، بعدة أساليب منها رش الأشتال بمواد حارقة للمزروعات، وبعد زراعتها مرة أخرى تم اقتلاعها، مبينا أن موقع الأرض محاذي لمستوطنة "ادورا " المقامة على أراضي الفلسطينيين ، مؤكدا أن المستوطنين يهدفون من ذلك إلى ربط مستوطنة "ادورا" مع مستوطنة "تيلم" على حساب أراضي الفلسطينيين .


يذكر أن المستوطنين وجرافات الاحتلال دمروا اكثر من 50 شجرة زيتون قبل يومين في منطقة خلة سلامة في بلدة ترقوميا لشق طريق استيطاني على حساب أراضي ومملكات الفلسطينيين.

 

وفا

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