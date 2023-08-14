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الإثنين، 14-08-2023 03:50 م

مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل

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الوكيل الإخباري- شارك مئات المستوطنين المدججين بالسلاح، اليوم الاثنين، بمسيرة استفزازية جابت شارع الشهداء وحي السهلة وصولا الى الحرم الابراهيمي الشريف في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن مئات المستوطنين شاركوا وهم يرفعون الاعلام الاسرائيلية، بمسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "بيت رومانو" ومدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها الاحتلال الى معهد ديني لتخريج الحاخامات، وجابوا شوارع وأزقة وسط مدينة الخليل وصولا لساحات وباحات الحرم، ورددوا، هتافات عنصرية معادية للعرب ابرزها "الموت للعرب" كما عرقلت قوات الاحتلال مرور الفلسطينيين في البلدة القديمة لعدة ساعات ومنعت السكان الوصول الى منازلهم.


في السياق، عرقل مستوطنون على حاجز عسكري نصبه الاحتلال في واد سعير شمال شرق الخليل، مرور الفلسطينيين لمدة ساعة تقريبا وشتموهم بعبارات عنصرية وغير اخلاقية.


 




 

 


 

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