مسيرة غاضبة في أم الفحم نصرةً للمسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - خرجت مسيرة جماهيرية غاضبة في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل فجر يوم الأربعاء، نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، ورفضًا للاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والمعتكفين فيه.

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وأوضحت مصادر صحفية، أن فلسطينيين من اللد وطمرة وكابول وشعب شدوا الرحال نحو المسجد الأقصى في ساعات فجر اليوم.



فيما تستعد عددًا من الحافلات للخروج إلى الأقصى اليوم، للرباط فيه وإعماره بالمصلين في أعقاب دعوات "جماعات المعبد" و"جبل الهيكل"، المستوطنين لاقتحام الأقصى بمناسبة "عيد الفصح".



وكان عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.



ودفعتت شرطة الاحتلال بقوات إضافية في أرجاء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

صفا