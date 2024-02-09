مصر: الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل بحل الدولتين

الوكيل الإخباري - أكدت مصر أن أية محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اضافة اعلان



وشددت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الجمعة، على أن الجانب المصري ضغط بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول المساعدات إلى القطاع، لكن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل الذي تكرر 4 مرات، حال دون إدخال المساعدات.



كما أكدت الرئاسة في بيان أنه منذ اللحظة الأولى، فتحت مصر معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من داخل مصر نفسها أو من جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش الواقع بالقرب من قطاع غزة.



جاء بيان الرئاسة تعليقًا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، بشأن الأوضاع في غزة، مؤكدة توافق المواقف واستمرار العمل المشترك مع واشنطن بشأن التوصل لتهدئة في القطاع، ووقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية.



بترا