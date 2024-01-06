مصر وفرنسا تبحثان تسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

الوكيل الاخباري -اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا" ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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وطالب شكري في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر كانون الثاني الحالي على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.