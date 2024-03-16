السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مظاهرات ومسيرات في أنحاء بريطانيا لوقف إطلاق النار في غزة

هيئة الطاقة تتلقى 40 طلبا للحصول على تراخيص في عدد من القطاعات

الحنيطي يشرف على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة إلى غزة

سيناتور اميركي: لا يمكننا الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد

استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

تفريغ حمولة السفينة "أوبن آرمز" بالكامل في غزة

تنظيم الاتصالات: 196 مجموع أعداد مشغلي البريد العاملة حتى نهاية عام 2023

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني

السبت، 16-03-2024 04:14 م

مظاهرات ومسيرات في أنحاء بريطانيا لوقف إطلاق النار في غزة

392444


الوكيل الاخباري - تظاهر الآلاف من البريطانيين، اليوم السبت، في عشرات المدن والمناطق البريطانية، بما فيها عدد من المناطق والأحياء في العاصمة لندن، رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

اضافة اعلان


وقالت حملة التضامن مع فلسطين، إن عددا كبيرا من المدن والمناطق في أنحاء المملكة المتحدة بما فيها مناطق في لندن ومدن مثل برمنغهام ومانشستر وباث وبريستول وكارديف وايكستر وليتسر و وديربي وليدز ونوتنغهام وساوثهامبتون، شهدت مظاهرات ومسيرات محلية بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.


ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مثل “أوقفوا إطلاق النار الآن” و “الحرية لفلسطين” و “أوقفوا الاحتلال” و”أوقفوا المجزرة” و”العقوبات لإسرائيل”.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ل

سيناتور اميركي: لا يمكننا الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

شهداء٤

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد

٢

استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

٥

تفريغ حمولة السفينة "أوبن آرمز" بالكامل في غزة

٢

الأونروا: سوء التغذية يصل لمستويات غير مسبوقة بين أطفال غزة

١

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة حمد بخان يونس تحت غطاء مدفعي مكثف

أخبار متعلقة
قصف إسرائيلي على غزة .jpg-9704396d-82b0-40a8-a863-d9104252c24a

مظاهرة في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

thumbs_b_c_d1679a5328267041d73930dcfdc41ea5

وزير خارجية أيرلندا: هناك ضرورة للتفكير بإعادة إعمار غزة

IMG-20221103-WA0037

إلغاء الاجتماع بين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين

thumbs_b_c_e8935371880322152a1c4c52b9d982a3

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

resize

الاحتلال ينفذ 230 عملية نقل لجنوده الجرحى من غزة

ط

المندوبة الأميركية: لن نمرر مشروع قرار وقف إطلاق النار بصيغته الحالية