مظاهرات ومسيرات في أنحاء بريطانيا لوقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الاخباري - تظاهر الآلاف من البريطانيين، اليوم السبت، في عشرات المدن والمناطق البريطانية، بما فيها عدد من المناطق والأحياء في العاصمة لندن، رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

اضافة اعلان



وقالت حملة التضامن مع فلسطين، إن عددا كبيرا من المدن والمناطق في أنحاء المملكة المتحدة بما فيها مناطق في لندن ومدن مثل برمنغهام ومانشستر وباث وبريستول وكارديف وايكستر وليتسر و وديربي وليدز ونوتنغهام وساوثهامبتون، شهدت مظاهرات ومسيرات محلية بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مثل “أوقفوا إطلاق النار الآن” و “الحرية لفلسطين” و “أوقفوا الاحتلال” و”أوقفوا المجزرة” و”العقوبات لإسرائيل”.





