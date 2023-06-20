مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة "عليلي" في شمال رام الله

الوكيل الاخباري - قتل 4 مستوطنين وأصيب 4 آخرون أحدهم بحالة حرجة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عليلي" في شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الإسعاف الإسرائيلي الثلاثاء.



وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان، إن 8 أصيبوا في إطلاق النار قرب مستوطنة "عليلي" قتل 4 منهم والآخرون أحدهم بـ "حالة حرجة واثنين حالتهما متوسطة وواحد خفيفة".



ونقل المصابون إلى مستشفيين، بحسب نجمة داوود.

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