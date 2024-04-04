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الخميس، 04-04-2024 01:59 ص

منظمات إغاثية تؤكد شن إسرائيل هجمات ممنهجة ضدها

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الوكيل الاخباري - قال ممثلو عدد من المنظمات الإنسانية إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عاملي إغاثة غربيين، يوضح قبل كل شيء أن المنظمات غير الحكومية تعمل في بيئة غير آمنة في قطاع غزة المدمر والمحاصر، حيث تعرض العديد منها لهجمات منذ بداية الحرب قبل نحو 6 أشهر.

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ووفقاً لتصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي الأميركية التي أدانت "الهجوم المستهدف"، إن موظفيها تعرضوا للقصف بعد أن غادروا الاثنين مستودعا في دير البلح، وسط القطاع.

 

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