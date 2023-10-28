منظمة العفو الدولية: المدنيون في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق

الوكيل الاخباري - قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن المدنيين في قطاع غزّة يتعرضون لخطر غير مسبوق، بينما يصعب توثيق الانتهاكات، حيث قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة سبل الاتصال، في وقت كثفت فيه قصفها الجوي والبري والبحري.

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وقالت المنظمة في سلسلة منشورات عبر منصة (اكس)، "‏يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، على الأقل لتتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للقصف الجوي والبري على غزّة".



وتابعت: "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل".

