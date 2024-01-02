الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

ارتفاع حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت الى 6 شهداء

عزت الرشق: عمليات الاغتيال لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا

من هو القائد العاروري الذي اغتالته اسرائيل في لبنان ؟

رسميا .. حماس تعلن اسم القيادي الشهيد في لبنان

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

شهداء وجرحى في انفجار بضاحية بيروت الجنوبية - فيديو

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية - فيديو

"زها الثقافي" يطلق مجموعة من الورشات التدريبية الشتوية المجانية

منح تدريبية للمهندسات الزراعيات على التكيف المناخي

عاجل

أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

الثلاثاء، 02-01-2024 08:01 م

من هو القائد العاروري الذي اغتالته اسرائيل في لبنان ؟

000


الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت  .

اضافة اعلان

 

ولد العاروري (51 عاما) في بلدة "عارورة" الواقعة قرب مدينة "رام الله" بالضفة الغربية عام 1966.


وحصل على درجة البكالوريوس في "الشريعة الإسلامية" من جامعة الخليل بالضفة الغربية.


والتحق بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة، وقاد عام 1985 "العمل الطلابي الإسلامي" في جامعة الخليل.


بعد تأسيس حركة "حماس" نهاية عام 1987 من قبل قادة جماعة الإخوان المسلمين، التحق العاروري بها.


وخلال الفترة الممتدة بين عامي (1990 ـ 1992)، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريا (دون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة "حماس".


ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00741

ارتفاع حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت الى 6 شهداء

thumbs_b_c_31778fa69ec7296750f7b55902e1e966

عزت الرشق: عمليات الاغتيال لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا

000

رسميا .. حماس تعلن اسم القيادي الشهيد في لبنان

3693724_1620787979

المقاومة: قصفنا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

202310240737313731

شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بخان يونس

0

هنية: شعبنا صامد ومقاومتنا بخير

أخبار متعلقة
شعار حماس

تصريح عاجل وصارم صادر عن حركة حماس

ن

صحيفة أمريكية تكشف ماذا قال السنوار لمسؤول إسرائيلي

القسام44

حماس تثمن منع اليمن مرور السفن المتجهة إلى اسرائيل

شعار-حماس-1

حماس تصدر بياناً وتوجه رسالة عاجلة

خخخ

"أيام مقبلة رهيبة جدا".. إيران تحذر إسرائيل

و

حماس تستنكر اتهامات بايدن بارتكاب "عنف جنسي"