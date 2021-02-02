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الثلاثاء، 02-02-2021 12:44 م

بتعزيزات عسكرية

نابلس .. الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

يقتحم
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريحات صحافية، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الموقع الاثري في البلدة، وسط اجراءات حماية مشددة.


وأضاف، أن هناك مخاوف من مخطط السيطرة على الموقع الأثري، خاصة عقب اقرار حكومة الاحتلال رصد ملايين الشواقل للهيمنة على المواقع الاثرية، بالتعاون مع مجلس المستوطنات.

 

المصدر : وفا 

 

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