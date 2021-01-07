الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الخميس 7/1/2021

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

حالة الطقس..الخميس

وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

إبعاد المحتجين الى خارج مبنى الكونغرس

حاكم بنسلفانيا: اقتحام المتظاهرين الكونغرس محاولة انقلاب

إصابة امرأة في أحداث العنف بالكونغرس الأمريكي

الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن

الدفاعات السورية تتصدى لاعتداء صاروخي

جو بايدن : الديمقراطية الأميركية تتعرض لاعتداء غير مسبوق

الخميس، 07-01-2021 07:31 ص

إطلاق قنابل غازية وصوتية

القدس .. اختناق فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

-1164235606 (1)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية، ، بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية بكثافة في الحي، باتجاه المنازل وعلى المحال التجارية وسط استهتار بحياة المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.


وتتواصل حملة انتهاكات الاحتلال بالعيسوية بشكل يومي من القمع والتنكيل، ويحرم الاحتلال أهاليها من التوسع العمراني في أراضيهم.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed (1)

بيت لحم .. الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة في مخيم الدهيشة

مصر

وفاة شاب بحادث سير في الخليل

VMBjf

غزة .. الاحتلال يتوغل في خان يونس ويطلق النار على الصيادين

f587f038-c776-40dc-b9dc-5d25b2c8f840

الاحتلال يقتحم سجن عوفر

23592e3db47fd09d7bb4c0c00aa06930

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا في اللد

48Ihg

مستوطنون يقتلعون ويسرقون 150 شتلة زيتون جنوب نابلس

أخبار متعلقة
م

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

1201818155254349

القدس.. مواجهات في العيسوية واعتقال فتى

ح

طولكرم .. إصابتان برصاص الاحتلال في شويكة

يع

الاحتلال يعتقل مواطنا في نابلس

2146060913

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب الخليل

اسي

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من جنين