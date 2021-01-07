القدس .. اختناق فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

الوكيل الإخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، ، بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية بكثافة في الحي، باتجاه المنازل وعلى المحال التجارية وسط استهتار بحياة المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.



وتتواصل حملة انتهاكات الاحتلال بالعيسوية بشكل يومي من القمع والتنكيل، ويحرم الاحتلال أهاليها من التوسع العمراني في أراضيهم.

المصدر : وفا

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