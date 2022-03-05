السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الروابدة: دور المرأة في الحياة السياسية تجاوز حالة النقاش إلى التفكير بوسائل تمكينها

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الاحد

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

براءات اختراع.. خطط غوغل بشأن سماعات الرأس

نحو 12 ألف زائر لمحافظة مأدبا الشهر الماضي

الخارجية ترد على استخدام 200 أردني دروعاً بشرية في أوكرانيا

السبت، 05-03-2022 03:15 م

نادي الأسير: الاحتلال أصدر 8700 أمر اعتقال إداري منذ 2015

NZSIR


الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلاله كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيا، وسياسيا، ومعرفيا.

اضافة اعلان


وأضاف النادي في بيان له، اليوم السبت، إن هذه الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.


ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق الـ500، بينهم أسيرة وهي شروق البدن، وأن جلهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري، وهم يقبعون في سجون عدة هي: "مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون"، أكثرهم عددا في سجن "النقب" حيث يقبع فيه 228 أسيرا، يليه سجن "عوفر" وعددهم 170، أسير.


ووفقا لمتابعة نادي الأسير، فإن جريمة الاعتقال الإداري، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن عامي 1987 "انتفاضة الحجارة"، و2000 "انتفاضة الأقصى" والسنوات التي تلتها، محطات مهمة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على الساحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يوما عن الاستمرار بها، بل حولتها إلى نهج مركزي في سياساتها.


و"استعادت" سلطات الاحتلال التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام المذكور 1248 أمرا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرا.


وعلى مدار العقود الماضية تمكن الأسرى الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، كما نفذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم، أكثر من 400 إضراب فردي، علما أن بعضهم نفذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه الأسرى عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
YuX0GqWjdPwrQGVvhYwmEKKMchqrn7yN0V8OiM2q

64 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

SUomx

الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية لليوم الـ28 على التوالي

اعتقالات-الخليل

الاحتلال يعتقل طفلا عند مدخل مخيم الفوار

thumbs_b_c_c9acb3f402026254e46b206368f159a9

50 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك

12021311012890

استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب يوسف علان وتمديد توقيفه 4 أيام

o0kfh4woc5zf

الأسيران يحيى اغبارية ومحمد جبارين يدخلان عاميهما الـ31 في الأسر

أخبار متعلقة
هدم

الاحتلال يهدم مبنى في الناصرة

9998873214

الحركة الأسيرة الفلسطينية تقرر الجمعة والإثنين المقبلين يومي غضب

تنزيل

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي أحمد شويكي بشروط

9999100715

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين وتستدعي آخر من بيت لحم

41BB7

الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية في بلدة نحالين

54193746-a438-4a99-9f3a-1b406fbfc102

اعتقال شاب بعد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في برقة شرق رام الله