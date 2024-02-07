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الأربعاء، 07-02-2024 02:07 م

نتنياهو رفض طلب بلينكن عقد اجتماع خاص مع رئيس الأركان

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الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد اجتماع خاص بينه وبين رئيس الأركان الإسرائيلي.

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وقالت صحيفة إسرائيلية، أن “وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن سيجتمع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي غداً”، بعد أن “رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البداية طلب وزير الخارجية الأمريكي عقد الاجتماع”.


وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن “بلينكن طلب عقد اجتماع خاص مع هاليفي، مما دفع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان يقول فيه إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيلتقي الوزير في إطار محادثات رئيس الوزراء مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين”.


من جانبها، كتبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أن “طلب الاجتماع مع هاليفي على انفراد يشير إلى أن بلينكن يعتقد أن بإمكانه الحصول على تحليل أكثر صدقا للوضع الحالي للحرب دون حضور وزراء آخرين”.


 




 

 


 

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