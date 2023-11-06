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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: بلاغات عن مئات جثامين الشهداء في شوارع مدينة غزة

الإثنين، 06-11-2023 09:52 ص

اعلام عبري: 76% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو فشل ويجب أن يرحل

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الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي في كيان الاحتلال، عن أن أغلبية كاسحة، ترغب في استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما حمله كثيرون مسؤولية الهجمات، وعبروا عن عدم ثقتهم بإدارته، وأن حكومته يجب أن ترحل ويتم إجراء انتخابات مبكرة.

وخلص استطلاع الرأي إلى أن على نتنياهو أن يترك منصبه فورا أو في أقرب وقت ممكن.

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وأظهر الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 13، أن 76% يعتقدون أن نتنياهو فشل ويجب أن يستقيل فورا أو بنهاية القتال في غزة، ومن بين هؤلاء يعتقد 47% أنه يجب أن يرحل بعد انتهاء القتال، بينما يرى 29% بأن يرحل فورا.


في المقابل يرى 18% أنه يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه بعد انتهاء القتال.


وحمل الاستطلاع نتنياهو مسؤولية الفشل في توقع والتعامل مع هجمات حماس، وهو ما قال به 44% من عينة الاستطلاع.


وبينما عبر 56% عن عدم ثقتهم في قدرته على إدارة القتال الدائر في غزة، وأشار 28% فقط إلى أنهم يثقون في إدارته.


وعبر 64% عن اعتقادهم بوجوب إجراء انتخابات مبكرة عقب انتهاء الحرب.


 




 

 


 

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