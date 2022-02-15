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الثلاثاء، 15-02-2022 04:37 م

نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى 'برزلاي' لوجود ماء على الرئتين

ناصر أبو حميد


الوكيل الإخباري-قال ناجي أبو حميد، شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد، مساء اليوم الإثنين، إنه جرى نقل شقيقه إلى قسم الباطني بمستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لوجود ماء على الرئتين ويجري تفريغها وسيبقى عدة أيام فيها.

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وأضاف أبو حميد في حديث لـ"وفا"، أن المحامي زار شقيقه لمدة نصف ساعة في قسم الباطني بمستشفى "برزلاي"، حيث تم نقله من سجن عيادة الرملة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.


وخضع أبو حميد في 19 تشرين الأول من العام الماضي، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" لاستئصال ورم سرطاني في الرئتين، حيث يعيش ظروفًا صحية صعبة، إلى جانب معاناته من عنصرية الاحتلال وإهماله الدائم والمتزايد الهادف لإنهاء حياته، والرافض للإفراج عنه.


يشار إلى أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن 5 مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات.


وتعرّض منزل أبناء أبو حميد للهدم مرات عدة على أيدي قوات الاحتلال كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

 

وفا

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