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الخميس، 21-04-2022 07:48 ص

هنية: ما يحدث بالأقصى سيدفع الصراع للواجهة وما زلنا في بداية المعركة

هنة


الوكيل الإخباري - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، صباح الخميس، أن ما يقوم به المستوطنون في المسجد الأقصى "سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة"

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وقال هنية، في تصريح عاجل مقتضب وصل وكالة "صفا": "أقول للمحتل إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم".
وذكر أن "ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين".


وشدد على أن "️شعبنا والمرابطين والمرابطات في الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتًا متقدمًا".


وأضاف "️كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام سوف نهزم سياسة الاقتحام وما زلنا في بداية المعركة".


واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين داخله لتسهيل اقتحام المستوطنين باحاته.

 

صفا


 




 

 


 

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