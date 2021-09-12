هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

الوكيل الاخباري- رجَّح الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، اندلاع مواجهات حقيقية بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجن "جلبوع" الاحتلالي خلال الساعات القادمة؛ وذلك بسبب رفضهم قرار نقل عدد كبير من الأسرى إلى سجون أخرى، بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم وفرارهم يوم السادس من سبتمبر عبر نفق الحرية دون علم إدارة السجن.



وقال شريتح، اليوم الأربعاء: "إنَّ قوات القمع التابعة إلى الاحتلال متواجدة بكثافة في سجن جلبوع، الأمر الذي أدى لاستفزاز الأسرى وقيام أحدهم بسكب الماء المغلي على أحد السجانين"، مُؤكّداً على أنّ الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الفوضى.



وبالحديث عن الأوضاع في بقية سجون الاحتلال، أوضح شريتح، أنَّ كافة السجون تشهد حالة احتقان وتوتر؛ مُبيّناً أنَّ قادة الحركة الأسيرة اتخذوا قراراً بالمواجهة الشاملة والعامة مع إدارة السجون ووحدات القمع؛ وعدم التجاوب مع كل المتغيرات التي يُريد الاحتلال الإسرائيلي فرضها على أرض الواقع.

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المصدر: خبر