والدة عهد التميمي : استخبارات الاحتلال هددتني وتوعدت بجعل منزلي خالياً

الوكيل الإخباري-
قالت ناريمان التميمي، والدة الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي، اليوم الثلاثاء، إنّ حملةً انطلقت من قبل المستوطنين الإسرائيليين وبعض المواقع الإسرائيلية للتحريض ضد عهد قبل أسبوع من اعتقالها.اضافة اعلان
وفي حديثٍ لموقع "الميادين
" ، قالت والدة عهد إنّ هذه الحملة طالبت باعتقال عهد وهدم منزلها، والبعض طالب بقتلها، بسبب مزاعم أنها نشرت عبر حسابها على "الانستغرام" دعوات لقتل المستوطنين.
ونفت والدة عهد هذه التهم، مؤكدةً أنّ هذا الحساب كان لعهد قديماً، لكن تم اختراقه منذ فترة طويلة.
وتابعت بالقول: "عند اعتقال عهد، هددني ضابط الاستخبارات الإسرائيلي وقال: لقد اعتقلنا أبو عهد، واعتقلنا عهد الآن، وأريد أن أعتقل وعد وأعتقلك أنتِ أيضاً وكل أفراد أسرتك، لأجعل منزلك خالياً".
كذلك، أشارت إلى أنّ استهداف الاحتلال لابنتها يعود لعدة أسباب، أولها التخبط الإسرائيلي بعد فشل الاحتلال الذريع في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضحت أيضاً أنّ ذلك يأتي بسبب غليان الشارع الإسرائيلي بسبب الأحداث الأخيرة، لافتةً إلى أنّه نتج عن ذلك ضغوطات لاعتقال عهد وعدد من الشباب الفلسطيني الناشط من أجل محاولة تهدئة الشارع الإسرائيلي.
وبحسب ما تابعت، تم استهداف عهد لأنها شخص لديه تأثير في الشباب الفلسطيني، لذلك فإنّ أي فكرة ممكن تتبناها قد يلتف حولها الشباب الفلسطيني ويقوموا باتخاذ خطوات بناءً على ذلك.
وأشارت والدة عهد إلى أنّ القانون الذي يسري في هذا العالم هو قانون القوة، مؤكدةً أنّ "لا احتلال يدوم والنصر قادم بيد مقاومينا، وبفكر كل من حمل قلم وكتب ورفض".
يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت نحو 50 فلسطينياً، بينهم عهد التميمي (22 عاماً) التي تم اعتقالها من منزل عائلتها في بلدة النبي صالح شمالي رام الله.