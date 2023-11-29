وزير إسرائيلي: إذا وقف السنوار في خان يونس ورفع شارة النصر سنكون قد خسرنا الحرب

الوكيل الإخباري - حذر وزير وزير الطاقة وعضو المجلس السياسي الأمني في إسرائيل، يسرائيل كاتس، من خسارة إسرائيل الحرب مع حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وقال يسرائيل كاتس: "حتى مع كل ما فعلناه، إذا وقف في خان يونس رئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، أو شخص ما آخر يلوح بأصابعه "شارة النصر"، فهذا يعني أننا سنكون خسرنا الحرب بكل ما تحمله الخسارة من معنى".

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وأشار كاتس أيضًا إلى التوترات على الحدود الشمالية، قائلا: "لقد اتخذنا قرارا مستنيرا بالانتهاء من الجنوب أولاً، لكن هذه القضية لن تنتهي، قبل أن يتم ضمان سلامة وأمن سكان الشمال".