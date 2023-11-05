لبنان: بري يدين استهداف إسرائيل للمدنيين وكوادر الإسعاف في غزة

الوكيل الإخباري - دان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استهداف إسرائيل، مساء اليوم الأحد، المدنيين في غزة بسياراتهم والمسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

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وقال، في بيان اليوم، إن آخر بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى استشهاد امرأة و3 من أحفادها.



وشدد على أن ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى استخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجاً لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد.



من جهته، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، في بيان" باشرنا تحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الأمن الدولي وسنقدمها غداً رداً على جريمة إسرائيل في عيناتا بحق الأطفال الثلاثة والعائلة البريئة".



بترا