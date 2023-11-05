الإثنين 06-11-2023
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار في غزة

الصفدي: إسرائيل تستخدم المدنيين في غزة كأهداف بشرية

فيديو- صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة

تحليل بيانات يكشف حجم تفاعل وتأثير الأردنيين حول ما يحدث في غزة على مواقع التواصل - أنفوجراف

بلينكن: نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة

المتحدث باسم الاحتلال يكشف عدد قتلاه الجنود والضباط لغاية الآن

شكاوى من انتهاء صلاحية بطاقات التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي

حكومة غزة تفند ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة

شاهد بالفيديو - كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية وجنودا يتحصنون في منزل

قصف كثيف وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة

عاجل

قصف كثيف وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة

الأحد، 05-11-2023 11:44 م

لبنان: بري يدين استهداف إسرائيل للمدنيين وكوادر الإسعاف في غزة

14231-1409_owner_import


الوكيل الإخباري - دان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استهداف إسرائيل، مساء اليوم الأحد، المدنيين في غزة بسياراتهم والمسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

اضافة اعلان


وقال، في بيان اليوم، إن آخر بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى استشهاد امرأة و3 من أحفادها.


وشدد على أن ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى استخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجاً لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد.


من جهته، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، في بيان" باشرنا تحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الأمن الدولي وسنقدمها غداً رداً على جريمة إسرائيل في عيناتا بحق الأطفال الثلاثة والعائلة البريئة".


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1699212963251

آلاف المتظاهرين في مرسيليا الفرنسية ينددون بجرائم الاحتلال في غزة

ا

فيديو- صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة

H3vIMMQ8aYPCA2l2d3ygdcGj9t0QlgiAMtt09Q1Q

بلينكن: نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة

ر

المتحدث باسم الاحتلال يكشف عدد قتلاه الجنود والضباط لغاية الآن

ebpBPH97fVnSUrnXOlBE6DuYgyKoRsIFdWJfgYul

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

thumbs_b_c_9c04c4a408846c4ac32eea357cae9d50

حكومة غزة تفند ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة

أخبار متعلقة
6538b0054c59b73df820a382

"نحن على الجبهة وهو في ميامي".. انتقادات لاذعة لنجل نتنياهو

65324abb42360454ae247512

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

6530ff9542360416cb13edd1

رويترز: إسرائيل تخطط لعملية "وحشية غير مسبوقة" في غزة

652f952542360412b46f7c0b

صحفي غربي يفنّد الادعاءات الإسرائيلية حول قصف مستشفى "المعمداني"

652e1f024c59b7457771f226

"أكسيوس": مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

6524c7c842360451ff56b596

نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة