وزير الخارجية السعودي: المجتمع الدولي يتغاضى عما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي في غزة

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن آل سعود، في الرياض، إنه "لا مجال لتحقيق الاستقرار في المنطقة إلا بالسلام وهذا يتم بإقامة الدولة الفلسطينية".

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وأوضح في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة العربية الإسلامية اليوم السبت، أن القمة المشتركة بعثت برسالة موحدة بضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتغاضى عما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي ضد قطاع غزة.



وقال إنه لا يمكننا الحديث عن أي مستقبل آخر في غزة حاليا، ولكن يمكننا التحدث فقط عن وقف فوري لإطلاق النار.



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