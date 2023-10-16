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الإثنين، 16-10-2023 10:35 ص

وزير الصحة المصري يتوجه إلى العريش بطلب من الرئيس السيسي

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الوكيل الإخباري- توجه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى مدينة العريش لتفقد عددا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها، بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ومن المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف ، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش بالقرب من حدود فلسطين.

 

جاء ذلك، بعدما أعلن وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار رفع حالة الاستعداد في عدة مستشفيات بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعامل مع أي تداعيات بخصوص الأزمة في غزة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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